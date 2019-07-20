20 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; şarkıcı Kenan Doğulu, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Yaz konserleri kapsamında sahneye çıkın ünlü sanatçıyı binlerce kişi izlemeye geldi.
Doğulu konser alanına girer girmez kız kardeşi Canan Doğulu ve annesi Serpil Doğulu geldi. Doğulu konserini izlemeye Pelin Karahan, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade gibi birçok ünlü isimlerde ön sıralarda yerini aldı.
"İSİM KONUSUNDA TARTIŞIYORUZ"
Hamile eşi Nazlı Kurbanzade ile birlikte Kenan Doğulu konserine gelen Ali Sunal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bebeği Kenan amcasıyla tanıştırmaya getirdim" şeklinde konuşan Sunal, doğacak olan çocuğu için isim konusunda eşiyle anlaşamadıklarını ifade ederek, "Şaşkın ve heyecanlı şekilde bekliyoruz. İsim düşündük, tartışıyoruz. Doğunca netleşecek" dedi.
"YENİ DİZİ İLE EKRANLARA DÖNÜYORUM"
Oyuncu Pelin Karahan, kız kıza Doğulu konserini izleyenler arasındaydı. Yeni dizinin yolda olduğu müjdesini veren Karahan, "Kız kıza geldik. Beyleri evde bıraktık. Kenan'ı çok seviyorum. Bizim düğün şarkımız bile Kenan Doğulu'nundu" şeklinde konuştu. İki çocuk annesi olan Karahan, "Yeni bir proje var. Dizi ile ekranlara geri dönüyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.
SERPİL DOĞULU SON NOKTAYI KOYDU
Kenan Doğulu'yu Bodrum'da yaşayan annesi Serpil Doğulu da oğlunun konserini en ön sıralardan izledi. Beren Saat'in konsere gelmemesi hakkında konuşan Doğulu, "İşleri vardır, öyle olması gerekiyordur" dedi.
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