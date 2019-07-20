"YENİ DİZİ İLE EKRANLARA DÖNÜYORUM"



Oyuncu Pelin Karahan, kız kıza Doğulu konserini izleyenler arasındaydı. Yeni dizinin yolda olduğu müjdesini veren Karahan, "Kız kıza geldik. Beyleri evde bıraktık. Kenan'ı çok seviyorum. Bizim düğün şarkımız bile Kenan Doğulu'nundu" şeklinde konuştu. İki çocuk annesi olan Karahan, "Yeni bir proje var. Dizi ile ekranlara geri dönüyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.