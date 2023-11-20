Serkan Uçar'dan eski eşi Ece Erken'e uzaklaştırma kararı

Ece Erken ayrıca, "Evladının maddi ve manevi yanında olmayıp, görgüsüz hayatını gözümüzün içine sokuyorsun. Ama çocuğu bir yere götürmek için senden izin istiyorum. Allah, sonradan görme, gurursuz ve vicdansız herkesten evladımızı korusun. Yasaların acilen değişmesi lazım. Bunun için hukuk mücadelesi gerekiyorsa onu da yapacağız. Çocuk hastalandı, yoksun. Okulla alakalı hiçbir şeyde yoksun. Bir şeye ihtiyacı var mı, bilmezsin. İyi gününde bile yoksun. Ama senden evladımı tatile götürmek için izin alacağız ve sen evladıma yine zarar verip yine izin vermeyeceksin. Trajikomik ama bunun elbet bir cevabı olacak" ifadelerini kullanmıştı.