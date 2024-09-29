Serkan Keskin ve Taner Ölmez aynı sahnede: Ayak uydurmaya çalışıyoruz

"BAŞKA KARAKTERLERLE VAR OLMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Taner Ölmez, "Sahne mi oyunculuk mu zor?" şeklindeki soruya da; "İkisi de sahne aslında" cevabını verirken Keskin, "Bu çok daha eğlenceli çünkü hâkim olmadığımız alan. Sahnede kendimiziz. Sahnede Serkan'ım. Öteki mesleğim olduğu için başka karakterle var olmak hoşuma gidiyor. Sahnede Serkan olarak sevmediğimi fark ettim" diye cevap verdi.