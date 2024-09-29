Serkan Keskin ve Taner Ölmez aynı sahnede: Ayak uydurmaya çalışıyoruz
Serkan Keskin ile Taner Ölmez'in yer aldığı 'Barabar' adlı müzisyen grup, Ataşehir'de sevenleriyle bir araya geldi. Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Ölmez, "Artık tecrübeyle birlikte daha farklı bir heyecan var. 7 sene oldu grup kurulalı" ifadelerini kullanırken Keskin ise "Onlarla bir araya gelmek heyecanlıydı. Onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; aralarında oyuncu Serkan Keskin ile Taner Ölmez'in de bulunduğu 'Barabar' adlı müzisyen grup, Ataşehir'de dinleyicileriyle buluştu. Keskin ile Ölmez, Konser sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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"YEDİ SENE OLDU"
Taner Ölmez, gazetecilerin, "İlk günkü heyecan var mı?" sorusuna "İlk günkü heyecan kalmadı. Artık tecrübeyle birlikte daha farklı bir heyecan var. 7 sene oldu grup kurulalı" yanıtını verirken Serkan Keskin de; "Taner ile ben müzisyen değiliz. Bizim dışımızdaki herkes müzisyen. Onlarla bir araya gelmek heyecanlıydı. Elimizden geldiğince onlara yetişmeye çalıştık. Onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ölmez, Keskin'in ardından "Öğrenim sürecimiz devam ediyor" dedi.
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"BAŞKA KARAKTERLERLE VAR OLMAK HOŞUMA GİDİYOR"
Taner Ölmez, "Sahne mi oyunculuk mu zor?" şeklindeki soruya da; "İkisi de sahne aslında" cevabını verirken Keskin, "Bu çok daha eğlenceli çünkü hâkim olmadığımız alan. Sahnede kendimiziz. Sahnede Serkan'ım. Öteki mesleğim olduğu için başka karakterle var olmak hoşuma gidiyor. Sahnede Serkan olarak sevmediğimi fark ettim" diye cevap verdi.
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ÇOCUK SORULARINA YANIT
Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Meriç Aral ile 19 Eylül'de evlenen Serkan Keskin; "Düğün güzel geçti. 2 - 3 gün dinlendik. Sonra çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı. Keskin ardından gazetecilerin çocuk sahibi olmakla ilgili sorularına "Hayat akıyor. Her şey olacağına varır. Her şeyin hayırlısı. Sağlık ve güzel olsun. Bir acelemiz yok" yanıtını verdi.
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"KEYİFLİ BİR EKİBİMİZ VAR"
SHOW TV'de ekrana gelen 'Deha' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Taner Ölmez de diziyle ilgili; "Güzel açılış yaptı. Tekrarları bile izlenildi. İyi başladık, umudum daha yükseldi. Keyifli bir ekibimiz var" ifadelerini kullandı.