Serkan Keskin: Babalık hissiyatı geldi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Serkan Keskin, Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda objektiflere yansıdı. Kısa bir süre önce oğlu Güneş'i kucağına alarak baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu, bebeği hakkında konuştu.

Serkan Keskin; "Her şey çok güzel. 40'ı çıktı. Büyüyor, iyiyiz. Meriç de çok iyi. Babalık hissiyatı da geldi. Güzel bir şey, anne kadar hızlı bağ kurulmasa da babayla da özel bir bağ oluyor" dedi.

Serkan Keskin, basın mensuplarının "Kime benziyor?" sorusuna ise "Kimisi bana benzetiyor kimisi de Meriç'e benzetiyor" yanıtını verdi.