        Haberler Magazin Serkan Keskin baba oldu! Oğlu Güneş ve eşi Meriç Aral'ın sağlık durumu hakkında açıklama; "Bize sürpriz yaptı" - Magazin haberleri

        Serkan Keskin: Bize sürpriz yaptı

        Meriç Aral ile Güneş adını verdikleri oğullarına kavuşan Serkan Keskin, eşinin ve bebeğin sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu; "Bize sürpriz yaptı. Normalde 14.00'te operasyonu vardı, sabah 06.00'da gelmeye karar verdi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 11:28 Güncelleme: 04.09.2025 - 11:28
        7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz eylül ayında evlilikle taçlandıran oyuncu Serkan Keskin ile Meriç Aral, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

        Anne - baba olmanın sevincini yaşayan Serkan Keskin ile Meriç Aral, oğullarına Güneş adını verdi.

        "AŞAĞI İNMEDİĞİ İÇİN SEZARYEN OLMAK ZORUNDA KALDI"

        Serkan Keskin, oğullarına kavuşmanın mutluluğunu şu şekilde dile getirdi; "Kendisi bize sürpriz yaptı. Normalde 14.00'te operasyonu vardı sabah 06.00'da gelmeye karar verdi ama aşağı inmediği için sezaryen doğum olmak zorunda kaldı. Ben de Meriç ile birlikte ameliyattaydım. Acayip bir şey... 3 buçuk kilo doğdu. Boyu 50 cm. Siyah saçları var. Bayağı saçı var. Meriç çok iyi maşallah."

        #Serkan Keskin
        #Meriç Aral
        #Güneş Keskin

