Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kız Kulesi'nde klip çekmesi hakkında, "Kız kulesine kim bakarsa bir aşk kokusu hissediyordur. Ben de her baktığımda o aşkın kokusunu tarihin dokusunu hissediyordum. Şarkımıza da çok uyumlu bir atmosfer" dedi.

Pandemi sürecinde ailesi ile zaman geçirdiğini söyleyen Serkan Kaya, at binmeyi öğrendiğini açıkladı.

Kaya, "Biz de ekmeğimizi yaptık o süreçte biraz da köy hayatı yaşadık. Kendimize ait olan bahçeli hayvanlarımızın olduğu bir alanımız var. Ata binmeyi öğrendik. Tavuklarımız 15 taneydi 40-50 taneye çıkardık. Doğayla iç içe zaman geçirmeyi nasip etti Allah bana" dedi. Kovid-19 salgınında yaşadığı yıllar hakkında hesaplar yaptığını söyleyen şarkıcı, "Ailemizle beraber vakit geçirdik. Kendimizle baş başa kaldık. Hayatta neler kazanmışız, neler kaybetmişiz onların hesabını yaptık. Ailemizin kıymetini bir kez daha anlamış olduk" dedi.