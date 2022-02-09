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Serkan Çayoğlu'ndan "evlilik" itirafı! Özge Gürel...

Serkan Çayoğlu: Yaza evleneceğiz

Yaklaşık 5 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, basın mensuplarının, "Evlilik" sorularına yanıt verdi. Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, "Kısmet olursa yaz ayında evleneceğiz ancak tam tarih belli değil. Hazırlık aşamasındayız" dedi

09.02.2022 - 14:59 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım, Serkan Çayoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Yıldırım, Çayoğlu ve Kaygılaroğlu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

  • "EVLİLİK" İTİRAFI

    Uzun zamandır meslektaşı Özge Gürel (35) ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu (34), haklarında çıkan "evlilik" iddiaları hakkında konuştu.

    Ünlü oyuncu, "Kısmet olursa yaz ayında evleneceğiz ancak tam tarih belli değil. Hazırlık aşamasındayız." açıklamasını yaptı.

  • "BİZİ ŞAHİT YAPARSIN!"

    Şahitlerinin kim olacağı konusunda henüz karar vermediklerini belirten Çayoğlu'na yanıt yakın arkadaşı Kaygılaroğlu'ndan geldi.

    Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta rol alan Uraz Kaygılaroğlu, "Artık bizi şahit yaparsın, iyi düşün..." diyerek, Çayoğlu'na takıldı takıldı.

  • "BİZ BÖYLE İYİYİZ"

    Öte yandan Çayoğlu, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin, "Evlilik hazırlıkları yapıyor musunuz?" sorusuna, "Sürekli söyleniyor ve çıkıyor bu haberler. Biz böyle iyiyiz, teşekkür ederiz." yanıtını vermişti.

  • "ZAMANI GÜZEL GEÇİRMENİN YOLUNU BULUYORUZ"

    Sevgilisiyle yapmaktan en keyif aldığı aktivitelerden bahseden Serkan Çayoğlu, şunları söylemişti:

    Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. Bu aralar tabi pandemi nedeniyle bazı programlarımızdan vazgeçtik. Zaman zaman daha aktif oluyoruz ama tam tersi dönemler de oluyor. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz.

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