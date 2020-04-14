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Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini evde önlem amaçlı karantinaya alan oyuncu Serkan Altunorak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Güneş gözlüğü ve maskesinin üzerine taktığı fular ile salgına karşı önlem alarak bankaya giden Serkan Altunorak, o anları takipçileriyle paylaştı. 43 yaşındaki Altunorak, o paylaşımına "Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam" notunu düştü.

Takipçileri Serkan Altunorak'ın esprili paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdırdı.

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