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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Sergio Perez, 2026 sonuna kadar Red Bull F1 Takımında kalacak - Motor Sporları Haberleri

        Sergio Perez, 2026 sonuna kadar Red Bull F1 Takımında kalacak

        Formula 1'de son 2 yılın takımlar şampiyonu Red Bull, Meksikalı pilotu Sergio Perez'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 23:01 Güncelleme: 04.06.2024 - 23:01
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        Sergio Perez, iki yıl daha Red Bull'da!
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        Meksikalı pilot Sergio Perez, Formula 1'de son 2 yılın takımlar şampiyonu Red Bull ile iki yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

        Takımın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki Perez ile 2026 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

        Önceki 3 sezonda 44 yarış kazanarak şampiyon olan, 2024'te ise 5 zaferi bulunan takım arkadaşı Max Verstappen'e ayak uydurmakta zorlanan Perez, 2021'de geldiği Red Bull'da 5 yarış birinciliği elde etti.

        2011'de başladığı F1'de 39 kez podyuma çıkan Perez, kariyerinin ilk birinciliğine, Racing Point takımı adına yarıştığı 2020 Sakhir Grand Prix'sinde ulaşmıştı.

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