Sergen Yalçın kolları sıvadı

Koronavirüs tehdidi sebebiyle liglere ara verilirken, sezonun geri kalanında ne olacağı hâlâ daha belirsizliğini koruduğu için Beşiktaş’ta transfer çalışmaları şu an askıya alınmış durumda...

Önceki gün siyah-beyazlı yöneticilerle bir toplantı gerçekleştiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, gönderilecekler listesini henüz belirlemediğini ve sezon sonunu beklediğini söylemişti. Her ne kadar şu anda transferde somut adımlar atılamıyor olsa da tecrübeli çalıştırıcı yapılacak takviyeler için şimdiden görüşünü belirtti. Yeni sezonda kendi kurduğu takımı yönetecek olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, alınacak her oyuncuda son sözü söyleyecek isim olacak. Sergen Hoca’nın yönetime verdiği en önemli talimat ise yeni sezonda yapılacak transferin hiçbirinin kiralık olmaması yönünde...

Kiralık oyuncu almanın büyük risk olduğunu savunan Sergen Yalçın, yeni sezonda kadroda en fazla iki kiralık olmasını istedi. Siyah-beyazlı yöneticilerin de tecrübeli çalıştırıcının bu talebiyle ilgili herhangi bir sıkıntısının olmadığı ve hocaya destek verdikleri belirtildi. Kartal’ın teknik patronunun şu anda kiralık olarak forma giyen isimlerden en beğendiği isim ise Mohamed Elneny. Sezon başında Arsenal’den transfer edilen ve hem hücumda hem de savunmada gösterdiği performansla Aiba ile takımın en önemli dişlilerinden biri olan 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ise yönetimi zorluyor. Yönetim, Mısırlı futbolcunun 18 milyon avroluk opsiyonunu düşürmek için çaba harcıyor.