Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk bölümde iyi oynadıklarını ve gidişatın istedikleri gibi olduğunu söyleyen Yalçın, “Oyun kontrolümüzdeydi, golü bulduk ve golden sonra 3-4 pozisyonu değerlendiremediğimiz bir ilk yarı oldu. Çok rahat bir maç olacak gibi görünürken, 60’tan sonra geri çekilen bir duruma döndük. Bundan önceki maçların etkisi de var burada. Rakip üzerimize gelmeye başladı. Talihsiz bir gol yedik. Çok erken bitirmemiz gereken bir maçı beraberlikle noktaladık. Ama futbolda olabiliyor böyle skorlar. 1-0 garanti bir skor değildir ve biz de bunun sıkıntısını yaşadık. Bu maçı böyle tamamlayıp önümüze bakacağız” dedi.

Yaptıkları oyuncu değişikliklerinin takıma yansımadığını da söyleyen Yalçın, “Bugün Ghezzal’ın bölgesinden çok gelmeye başlamışlardı. Mehmet’i göbeğe alıp sonrasında bu bölgeyi daha güçlü kılmak istedik. Ghezzal yorulmuştu. Giren oyuncuların takıma katkı vermesi gerekiyor ama üzülerek söylüyorum, bu sene oyuna sonradan soktuğumuz oyuncuların takıma verdiği bir katkı yok. Takımın direncini artırmaları gerekirken, diğer oyunculara yardımcı olamıyorlar ve bu da takıma olumsuz etki ediyor” açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH KAZANMAYA BAŞLARIZ"

Takımın bu durumda olmasını kimsenin beklemediğini söyleyen Sergen Yalçın, “Sezon başında bugün bu durumda olacağımızı söyleselerdi biz de inanmazdık, siz de inanmazdınız. Bu kötü gidişat nasıl bu kadar uzun sürer. Ben Anadolu’da da yıllarca çalıştım ama böyle uzun süren bir düşüş yaşamadım. İyi antrenman yapıyoruz, maça da iyi konsantre oluyorlar. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. Gol yollarında o golü atmak lazım. Atamayınca 1-0 her zaman tehlikeli bir sonuç. Bugün gole engel olamadık. Bu gidişatı düzeltmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tekrar oyunculara kazanma alışkanlığını getirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta kazanmaya başlarız diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Yalçın son olarak takımın en etkili isimlerinden Can Bozdoğan hakkında, “Can çok iyi oynadı. 20 yaşında olmasına rağmen sorumluluk alıyor. Ayağı iyi. Koşu mesafesi yüksek. Bugün de çok iyi oynadı. Kendisini tebrik ediyorum, inşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.