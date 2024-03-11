Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den dikkat çeken hareket

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En son 'Aile' adlı dizide başrol oynayan ve dizinin finalinden sonra tatile çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk iddialarıyla anılıyordu.

31 yaşındaki Serenay Sarıkaya, bu iddiaları güçlendiren bir harekette bulundu. Ünlü oyuncu, Mert Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir videonun altına 'kalp ve gül' emojisi koydu. Şarkıcı Mert Demir'de oyuncuya 'kalpli' emojiyle cevap verdi. İkilinin sevenleri tarafından bu olay büyük bir dikkat çekti. Fotoğraflar: Instagram