Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılık iddiası

Ayrılık iddialarını güçlendiren olay ise Serenay Sarıkaya'nın Altın Kelebek'te Mert Demir'in seslendirdiği 'Yılın En İyi Şarkısı' seçilmesinin ardından ödülüyle poz veren sevgilisinin fotoğrafına ne bir beğeni ne de yorum yapmaması oldu.