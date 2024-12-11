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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılık iddiası - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılık iddiası

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrıldığı ileri sürüldü. Demir ile ayrılık iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Sarıkaya, ünlü şarkıcıyla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmadı ve ikili birbirlerini takip etmeye devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:25
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          Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündem olan Serenay Sarıkaya, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile birlikte.

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          Geçtiğimiz aylarda Mert Demir ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşıyan Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle çektirdiği eğlenceli kareleri de takipçileriyle paylaşmıştı.

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          Ancak kısa bir süre önce Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in birlikteliklerini sona erdiği iddiaları ortaya atıldı.

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          Ayrılık iddialarını güçlendiren olay ise Serenay Sarıkaya'nın Altın Kelebek'te Mert Demir'in seslendirdiği 'Yılın En İyi Şarkısı' seçilmesinin ardından ödülüyle poz veren sevgilisinin fotoğrafına ne bir beğeni ne de yorum yapmaması oldu.

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          Genellikle sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmayan ünlü oyuncunun bu sefer sessiz kalması, ayrılık dedikodularını güçlendirdi.

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          Ancak ikili, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye devam ediyor. Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları da silmedi.

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