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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kazayı şoförünün Serenay Sarıkaya'yı bir mekandan almak üzere giderken yaptığı ve o esnada oyuncunun araçta olmadığı öğrenildi. Karşı şeritten gelen minibüs ile çarpışan araçta maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası iki tarafın da sağlık durumlarının iyi olması ise sevindirdi.