'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye konuk oluyor

SHOW TV’nin, yapımını BKM’nin üstlendiği, beğeniyle izlenen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin ekrana gelecek yeni bölümüne sevilen oyuncu Serenay Aktaş konuk oluyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden görevli memur ‘Pelin Görkem’ karakterini canlandıracak olan Aktaş, 'Sadi' ile 'Songül' arasında bir kıskançlığa sebep olacak.

'Songül', kendisine verilen İtalyan bir uyuşturucu kuryesini koruma görevindeyken bir başka polis memuru olan 'Pelin Görkem' ise 'Sadi’yi korumak için görevlendirilir. Bu geçici görevler 'Payaslı'lar arasında gözle görülür bir çekişmeye sebep olur.