Fox TV ekranlarının 2019- 2020 yeni yayın dönemi gözde dizisi olan, Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak bir hastanede işe başlamasını konu eden Mucize Doktor dizisi daha ilk bölümü ile gündemi salladı. Mucize Doktora yeni bir oyuncu daha katılması kesinleşti. Birçok dizilerde oyunculuk performansı sergileyen ve özellikle Survivor ile tanınan Serenay Aktaş yeni dizi Mucize Doktor 'un kadrosuna katılmayı başaranlardan oldu. Dizide Elif karakterini canlandıracak olan Serenay Aktaş kimdir? Güzel oyuncu hakkında tüm merak edilenleri araştırdık ve sizlere sunuyoruz.

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 (26 yaşında) İstanbul doğumlu. Henüz 15 yaşındayken Zeytinburnu Spor Kulübünde futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş, iki sezon sonra 2007 yılında Antalyaspor Kulübüne transfer olmuştur. Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 2007 yılında Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol atarak başarı kaydetti.

Futbolun yanı sıra Güzel oyuncu Serenay Aktaş 2011 yılında Arka Sıradakiler dizisi ile oyunculuğa adım atarak Gülsüm karakterini canlandırdı. 2012 yılında Kanıt dizisinde oyunculuğa devam ederken sergilemiş olduğu oyunculuk performansının beğenilmesi ile sırasıyla Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra 2012- 2013 yılları arasında Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı beğeni ile dünyaca izlenen televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dershane 3'te (Merve) karakterini canlandırarak beyaz perdeye de adım atmış oldu.

2014 yılında Star Tv ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllülere katılan Serenay Aktaş, Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra elenmiştir. Survivor yarışmasından elendikten hemen sonra Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı. Yine aynı yıl Kaçak Gelinler dizisinde Pınar karakterini oynadı.

2015 yılında Survivor All Star 'da yarışmacı olarak yeniden yarıştı. Hemen ardından

2015 yılı içerisinde Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Güzel oyuncu 2016 Gülümse yeter yaz dizisinde Melis karakteriyle konuk oyuncu olarak katıldı.

Bu güne kadar dizi ve sinema oyunculuğuna hiç ara vermeden devam eden

Serenay Aktaş son olarak, 2019- 2020 yeni yayın döneminin iddialı dizisi olarak görülen Mucize doktor dizisine dahil oldu. Güzel oyuncu Mucize Doktor dizisinde Asistan doktor Elif karakterini canlandıracak. Senaryo gereği Doktor Elif karakterinin Ali Vefa’ya en yakın isimler arasında yer alması bekleniyor. Ali Vefa, Nazlı’nın Doktor Adil ile olan konuşmalarını duyunca şok olmuş ve bundan dolayı kendisini yalnız hissetmeye başlamıştır. Bu sebeple Dizinin başkarakteri olan Ali Vefa ile ilgilenebilmesi için Elif karakteri karşımıza çıkacak. Doktor Elif Ali Vefa ile iyi bir ikili olacak mı Ferman hoca ile anlaşacak mı hep birlikte izleyip göreceğiz.

Serenay Aktaş’ın içerisinde bulunduğu projeler