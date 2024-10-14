Serenad Bağcan, yeni albümünü imzaladı

Serenad Bağcan, Barbaros Metropolitan Rotary Kulübü tarafından düzenlenen Güz Şenliği'nde yeni albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Etkinlikte, Bağcan müzikseverlerle bir araya gelerek yeni eserini imzaladı.

Ataşehir Parkı'nda gerçekleşen şenlik, sanatçının canlı performansıyla renklendi. Serenad Bağcan, yeni albümündeki parçaları seslendirirken, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Şenliğin organizatörleri, müziğin birleştirici gücünü vurgulayarak, toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti. Serenad Bağcan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni albümümle hayranlarıma ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu tür etkinlikler, müziğin insanların kalplerine dokunduğu en güzel anları yaratıyor" dedi.

REKLAM

Etkinliğe katılan sanatseverler, Serenad Bağcan'ın performansının yanı sıra, yeni albümünden de büyük bir ilgi gösterdi. Güz Şenliği, müzik, sanat ve toplumsal dayanışmanın bir arada olduğu keyifli bir gün olarak hafızalarda yer etti.