Serel Yereli, gece vakti mezarlığa gecelikle gitti
Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile birlikte 13 yıl önce kaybettiği babası Serdar Yereli'yi mezarını ziyaret etti. Yereli'nin mezarlığa gittiği kıyafeti tepki çekti
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Şarkıcı Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile birlikte 2011 yılında vefat eden babası Serdar Yereli'nin mezarını ziyaret etti. Ancak ziyaret sırasında giydiği kıyafet sosyal medyada tepki topladı.
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Serel Yereli, geçtiğimiz gün sevgilisi Oğul Avcı ile beraber babası Serdar Yereli'nin mezarını ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yereli, fotoğrafların altına sevgilisini 'kocam' olarak niteleyerek, "Kocam ve babam tanıştı" notunu düştü.
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Yereli'nin mezarlık ziyaretinde giydiği kıyafet sosyal medyada eleştirildi. Giydiği kıyafet, birçok kişi tarafından geceliğe benzetilerek tepki gördü.
Fotoğraflar: Instagram
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