Serel Yereli, gece vakti mezarlığa gecelikle gitti

Serel Yereli, geçtiğimiz gün sevgilisi Oğul Avcı ile beraber babası Serdar Yereli'nin mezarını ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yereli, fotoğrafların altına sevgilisini 'kocam' olarak niteleyerek, "Kocam ve babam tanıştı" notunu düştü.