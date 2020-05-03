Serebral palsi hastası Selim Nas'ın tedavisi için valilik harekete geçti

Gümüşhane'de bir yaşındaki serebral palsi hastası oğulları Selim Nas'ın tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım isteyen Selçuk ve Hilal Yılmaz çiftine, Vali Kamuran Taşbilek el uzattı.
Geçen yıl 26 Mart'ta ilk bebekleri dünyaya gelen Yılmaz çiftinin "Selim Nas" adını verdikleri oğulları, 6 aylık ve 850 gram ağırlığında doğmasına rağmen yaşama tutundu.
Erken doğuma bağlı çeşitli sağlık sorunları gelişen Selim Nas'a serebral palsi (beyin felci) tanısı konuldu. Çocuklarının tedavisi için ekonomik imkanları yetmeyen Yılmaz çifti, sosyal medya hesaplarından durumlarını paylaşarak ilgililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.
Ailenin çağrısını gören Vali Kamuran Taşbilek, İl Sağlık Müdürlüğü ile Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı görevlilerini, Yılmaz çiftinin il merkezindeki evlerine yönlendirdi.
Selim Nas'ın sağlık raporlarını inceleyen ekipler, tedavi ve aileye destek için çalışma başlattı. Bebeğin tüm tedavi süreci İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirileceği belirtildi.
- Selim Nas'ın tedavisi için planlama yapılıyor
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selim Nas'ın durumunu öğrenir öğrenmez devreye girdiklerini, kendisinin de aile ile bizzat görüştüğünü söyledi.
İlgili kurumların ekiplerinin harekete geçtiğini ifade eden Taşbilek, "Ne yapılması gerekiyorsa takip edip maddi, manevi ailenin yanında olacağız." dedi.
Taşbilek, Selim Nas'ın tedavisi için İl Sağlık Müdürü Engin Pehlivan koordinesinde planlama yapıldığını, aileye her türlü konuda yardım için takipte olacaklarını vurguladı.
- "Bir baba olarak çok kötü duygular yaşıyorum"
Baba Selçuk Yılmaz, erken doğum nedeniyle oğlunda birçok sağlık sorunu geliştiğini dile gitirdi.
Demirci ustası olan Yılmaz, "Doğumdan bir süre sonra çocuğumuzun sol tarafından felç geçirdiği, beyin kanaması meydana geldiği, buna bağlı olarak göz sinirlerinde sıkıntı olduğu söylendi. Yürüme, el ve kol hareketlerinin de sıkıntılı olacağı belirtildi." diye konuştu.
Yılmaz, Selim Nas'ın sağ kulağında yüzde 90, sol kulağında ise yüzde 70 duyma kaybı bulunduğunu dile getirerek, kayınpederinin kendilerine destek olmak için çektiği kredi sayesinde oğluna işitme cihazı alabildiğini aktardı.
Ekonomik sorunlar nedeniyle oğlunun tedavisini gerektiği gibi yaptıramadığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Tedavi masrafları yüksek. Ben inşaatta demirci ustası olarak çalışıyorum, maddi durumum iyi olmadığı için de bu giderleri karşılayamıyorum. Bir baba olarak çok kötü duygular yaşıyorum. Çocuğum ağlıyor geceleri. Ben de sabaha kadar uyuyamıyorum. Çocuğumun konuşamaması, duyamaması, görememesi, hiçbir harekete tepki vermemesi çok üzücü."
Yılmaz, oğlunun sağlık durumunun günden güne daha kötüye gittiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Çare aramak için sosyal medyadan Ahbap Platformu'na ulaştım. Önce, Ahbap Ankara üyeleri bize yardımcı olmak için harekete geçtiler. Çağrımız sosyal medyada paylaşılınca Valimiz Kamuran Taşbilek bizimle iletişime geçti. Çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçları noktasında yanımızda olacağını söyledi. Evimize gelip raporları inceleyen ekipler, çocuğumun daha iyi bakılması için ellerinden geleni yapacaklarını ayrıca engelli raporu çıkarılarak maaşa bağlayacaklarını bildirdiler. Vali bey telefonla arayınca çok mutlu oldum. Belki çocuğumun derdine derman olacaklar. Sevincimi tarif etmekte zorluk çekiyorum. Bize el uzatan herkesten Allah razı olsun."
- "Çocuğumun derdine derman arıyorum"
Anne Hilal Yılmaz ise oğlunun durumuna çok üzüldüğünü, aile olarak zor günler yaşadıklarını söyledi.
Epilepsi nöbetleri de geçiren Selim Nas'ın yaşadığı ve ileride yaşaması muhtemel sağlık sorunlarına dikkati çeken Yılmaz, "Bir anne olarak çok kötü hissediyorum. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Çocuğum öyle rahatsız ki. Beni görmüyor, duymuyor, çok kötü bir şey." dedi.
Yılmaz, kendilerine yardım eli uzatılmasının mutluluğunu tarif etmekte güçlük çektiğine işaret ederek, "İnşallah çocuğum iyi olur. Bize yardım ettikleri için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Valimiz Kamuran Taşbilek'e teşekkür ediyorum. Bize el uzatan herkesten Allah razı olsun. İnşallah çocuğumun derdine bir derman bulunacak." ifadelerini kullandı.
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