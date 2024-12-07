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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe: Oyuncularım bu işin bilincinde - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe: Oyuncularım bu işin bilincinde

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:46
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        Beşiktaş, Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Serdar Topraktepe, “Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Akıllı oynamak zorundaydık. Sahadaki 3 oyuncum sezon başından beri hiç oynamayan veya az oynayan oyunculardı. Geçişlerle gol aradık. Aslında Beşiktaş her zaman önde oynar ama bugün öyle yapmak zorunda değildik. Geçen hafta da Alex’i oynatmıştım. Bir tek Tayyip Talha ve Salih’in sıkıntıları olduğu için değiştirdik. Golü bulduktan sonra da Fenerbahçe çift santrfora döndüğünde son dakikalarda geri çekilmek zorunda kaldık. Ndour ve Musrati’yi geri çektik. Maç içinde iki takım da çok iyi mücadele etti. Bir birine oynama imkanı vermedi. Geçişlerde onlar da biz de pozisyonlar bulduk. Beşiktaş camiasının buna ihtiyacı vardı. Gidişatımız son zamanlarda iyi değildi. Arkadaşlık ve dostluk takım için çok önemli. Bu maçta savaşacağımıza söz verdik. Bütün oyuncularım çok iyi mücadele etti ve savaştı” sözlerini sarf etti.

        ‘BEN ONUNLA HER ZAMAN DİYALOG HALİNDEYİM’

        Alex Oxlade-Chamberlain ile diyalog halinde olduğunu aktaran “Chamberlain kariyeri ve kalitesini kimse konuşamaz. Geçen sene sakatlıklar geçirdi. Uzun zamandır süre almadı. Geçen sene son maçta da oynatmıştım. Kampa da gelmedi. Ben onunla her zaman diyalog halindeydim. Hatay maçında 15-20 dakika süre vereceğim dedim. Çünkü ilk maçıydı. Yavaş yavaş takıma dahil edeceğimi söylemiştim” ifadelerini kullandı.

        ‘ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ’

        Kulüpteki geleceği hakkında konuşan Topraktepe, “Bütün oyuncularla diyaloglarımız çok iyi. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bekle derseler bekleriz, çalış derlerse çalışırız. Ben bu kulübün her zaman içinde olan bir insanım. Onun kararını büyüklerimiz verir” dedi.

        ‘MOURİNHO KARİYERİ BÜYÜK BİR HOCADIR’

        Jose Mourinho’nun maçtan sonra yaptığı açıklamaların kendi görüş açısı olduğunu belirten Serdar Topraktepe, “Mourinho kariyeri büyük bir hocadır. Onun açıklamalarına buradan cevap vermem yanlış olur. Onun görüş açısı” şeklinde konuştu.

        ‘HAKEMİN MAÇA ETKİ ETTİĞİNİ SANMIYORUM’

        Hakemin iyi bir maç yönettiğini dile getiren Topraktepe, “Hakemin maça etki ettiğini sanmıyorum. İyi yönetti. Bizim ufak tefek pozisyonlarda aleyhimize verdi. İyi bir yönetim sergiledi” sözlerini sarf etti.

        '4-5 ÇOK NET POZİSYONUMUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM’

        Serdar Topraktepe, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        “Orta sahamızın dinamik olması lazımdı. Gedson ön tarafta o baskıyı yaparken hem de arka tarafa yetişebilen bir oyuncu. Bugün de orta sahada basmadık yer bırakmadı. Rafa’nın da içeriye doğru girmesini istedik. Gedson’un gelip Rafa’nın o boşluğa çıkmasını istedik. Rafa ile orta sahanın düştüğünü konuştuk. Ben sağ tarafa geçeyim orta sahaya takviye yapalım dedi. Orta sahaya Ndour ve Chamberlain’i koyduk. Muçi sakatlıktan çıkmıştı. Rafa’nın yorulduğunu hissettik. Bir pozisyon yakaladık ama bu sefer Muçi ile yakaladık. 4-5 çok net pozisyonumuz olduğuna inanıyorum.”

        ‘BUGÜN SAHADA MÜCADELE GÖRDÜLER’

        Bugün taraftarın sahada mücadele gördüğünü söyleyen Topraktepe, “Bütün taraftarlarımız için mücadele etmelerini istedim. Bugün de öyle oldu. Bugün sahada mücadele gördüler. Tabii ki eksiklerimiz vardı. Giren her oyuncumuz taraftarın takdirini topladı. Beşiktaş takımı her zaman önde oynayan, baskı yapan bir takım olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı maçlarda çözümü farklı şekilde bulmak gerekebilir. Bugün de öyle oldu. Biraz daha sert mücadele etmemiz gerektiğini söylemiştik. Bütün futbolcularımız da bunu yaptı” dedi.

        48 yaşındaki çalıştırıcı sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

        “Giovanni hoca ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Beşiktaş’ta oynayan oyuncuların bu uzun süreçte muhakkak herkesin şans bulması gerektiğine inanıyorum. Çok yüklendiğimizde oyuncularda sakatlıklar başlayacak. Kadro planlaması çok önemli.”

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