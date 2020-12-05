Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam sevgilisi Seçil Gür ile birlikte Bebek'te görüntülendi.

Bir mekandan ellerinde waffle ile çıkan ikili, sportif halleriyle dikkat çekti.

Serdar Ortaç ve Seçil Gür, basın mensuplarına "Kolay gelsin" dedikten sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.