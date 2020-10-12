Popçu Serdar Ortaç, Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularına verdiği cevaplarla gündem oldu. Twitter'da çok konuşulanların arasına giren Serdar Ortaç kullanıcıların merak noktası oldu. Yaptığı her açıklamayla adından söz ettiren Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir? Serdar Ortaç'ın şarkıları nedir?

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. 50 yaşındaki Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. 16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi'nde doğdu. Aslen Kastamonuludur ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

Bazı müzik eleştirmenleri tarafından kendisinin Türk pop müziğinde bir dönemin standartlarını belirlediği kabul edildi ancak 2000'li yılların başından sonra ürettiği şarkıların birbirinin tekrarı olması gerekçesiyle olumsuz eleştirildi.

SERDAR ORTAÇ'IN HASTALIĞI NEDİR?

6 Haziran 2014'te İrlandalı Chloe Loughnan ile evlendi. Evlendikten kısa bir süre sonra multipl skleroz (MS) hastalığı olduğunu duyurdu. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra sağlık durumu iyiye doğru gitti.

SERDAR ORTAÇ ALBÜMLERİ

Aşk İçin (1994)

Yaz Yağmuru (1996)

Gecelerin Adamı (1998)

Bilsem ki (1999)

Okyanus (2002)

Çakra (2004)

Mesafe (2006)

Nefes (2008)

Kara Kedi (2010)

Ray (2012)

Bana Göre Aşk (2014)

Çek Elini Kalbimden (2015)

Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

Gıybet (2016)

Cımbız (2017)