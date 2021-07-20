İki saat boyunca enerjik bir performans sergileyen Serdar Ortaç, "Bilsem Ki" şarkısını söylemeden önce misafirleriyle sohbet etti. Sohbet esnasında evli çiftlere "Memnun musunuz evlilikten?" diye soru soran Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun." dedi.

Sohbet sonrası tüm çiftleri dansa davet eden Ortaç, misafirlerini bir an olsun oturtmadı. Ortaç, sevenlerinin kağıda yazıp gönderdikleri istek şarkılarını da okumayı ihmal etmedi.