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        Haberler Magazin Serdar Ortaç, ev hapsi sonrası ilk konserini verdi - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç, ev hapsi sonrası ilk konserini verdi

        Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında ev hapsi cezası kaldırılan Serdar Ortaç, ilk konserini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 23:41 Güncelleme: 06.12.2024 - 23:41
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          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma nedeniyle Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmış, ardından iki isim hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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          Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın ev hapsi cezası kaldırıldı. Serdar Ortaç, bu kararın ardından sahnelere geri döndü ve ilk konserini İstanbul'da verdi.

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