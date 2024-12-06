Serdar Ortaç, ev hapsi sonrası ilk konserini verdi
Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında ev hapsi cezası kaldırılan Serdar Ortaç, ilk konserini verdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma nedeniyle Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmış, ardından iki isim hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın ev hapsi cezası kaldırıldı. Serdar Ortaç, bu kararın ardından sahnelere geri döndü ve ilk konserini İstanbul'da verdi.