"TALEP YOK"

Serdar Ortaç, insan sağlığını tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgını yüzünden eğlence mekanlarının uzun bir süredir kapalı olması nedeniyle, konser fiyatlarında indirim yapıp yapmayacağını soran muhabirlere, şu şekilde yanıt verdi:

Onu bilmiyorum. Şu an bir talep gelmedi. Tabi olursa düşünürüz talep gelirse de indirime gideriz. Ama şu an öyle bir talep yok.