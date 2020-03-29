Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Serdar Bilgili, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Havanın güzel olmasından faydalanan Bilgili, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülümseyerek "İyi günler, kolay gelsin" dileklerinde bulunduktan sonra yürüyüş yapmaya devam etti.