Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İş insanı Serdar Bilgili, geçtiğimiz gün Etiler'de aracıyla trafikte görüntülendi. Bilgili'nin yanında meçhul bir güzel ile fotoğrafları çekilirken rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

Gazetecilere el sallayarak selam veren iş insanı, akıllara "Acaba yeni sevgilisi mi?" sorusunu getirdi.