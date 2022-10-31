Elbette bu işi yapabilmek için kaliteli bir fizik gücüne ve sürekli konsantre olmaya ihtiyaç var. Rennes maçları; Karagümrük maçının bir bölümü ve İstanbulspor maçında 3-1'den sonraki kısım gibi anlık konsantre kayıpları büyük oranda konsantre kayıpları ve takım boyunun uzaması ile alakalı.