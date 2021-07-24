G.Saray'ı mahveden, bitiren, rezil eden Dursun Özbek; bir kadro kurdu.
O kadro 2 kez şampiyon oldu. Dahası:
• Gomis satıldı.
• Maicon satıldı.
• Badou satıldı.
• Fernando satıldı.
• Garry Rodrigues satıldı.
• Belhanda'ya 12 milyon Euro teklif geldi satılmadı.
• Mariano 2 yıldır yok, bir Feghouli kaldı.
Igor Tudor - Cenk Ergün ikilisinin yaptığı takım mühendisliğinde bir tek sol bek yoktu. Latovlevici pansumanı yapıldı.
Sonra Fatih Terim geldi; 3.5 yılda
1. Nagatomo
2. Diagne
3. Emre Akbaba
4. Marcao
5. Luyindama
6. Onyekuru
7. Ömer Bayram
8. Emre Taşdemir
9. Muğdat
10. Semih Kaya
11. Mitroglou
12. Seri
13. Lemina
14. Nzonzi
15. Andone
16. Saracchi
17. Ozonwafor
18. Emre Mor
19. Jimmy Durmaz
20. Ryan Babel
21. Şener Özbayraklı
22. Adem Büyük
23. Okan Kocuk
24. Falcao
25. Taylan Antalyalı
26. Sekidika
27. M. Mohammed
28. Etebo
29. Gedson
30. Emre Kılınç
31. Arda Turan
32. Kerem Aktürkoğlu
33. Fatih Öztürk
34. Omar
35. Halil Dervişoğlu
36. DeAndre Yedlin
37. Oğulcan Çağlayan
38. Alparslan Öztürk
39. Aytaç Kara
40. Barış Alper Yılmaz
Alındı..
Bu 40 isimle 3.5 yılda 'Geleceği kuramayan' Fatih Terim; 3 yılda en az 20 tane daha oyuncu aldırıp 'Gelecek' kurmayı planlıyor!
Bu 40 oyuncunun bir kısmı kiralık. Kalanların hiç ama hiçbirinden kazanılmış bonservis yok. Bu 3.5 yıllık dönemden satılabilen tek isim; bir tek altyapıdan çıkan Ozan Kabak oldu. 11 milyon Euro gelir getirdi.
"FFP Kıskacı" denilen dönemde Nagatomo - Diagne - Akbaba - Lyuindama - Marcao için sadece bonservise 32 milyon Euro verildi.
G.Saray'ı 5'leyen PSV'nin bütçesi toplam 22 milyon Euro!!
Teknik direktörlük sadece antrenman yaptırmak, kondisyon vermek değil. Takım mühendisliğine de katkıda bulunmak aynı zamanda..
Taktik ve düzen kurup, o düzen içinde sıradan sayılan oyunculara da değer kazandırabilmek aynı zamanda.
Bahane ve mazeretlere değil çözümlere odaklanmak demek aynı zamanda.
"Takımımız tecrübesiz" demek yerine taktik farklılık üretebilmek aynı zamanda..
En başta Şenol Güneş ve Fatih Terim olmak üzere tüm klasik Türk teknik adamlar için deniz bitti.. Sığ bahanelerini kimse yemiyor artık haberleri olsun.
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