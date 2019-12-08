08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Futbolda 'an'lar çok önemli. 90+5'de Koita; 80 dakika 10 kişi oynayan ekibini öne geçirecek pozisyonda yorgunluktan topu ezdi. 30 saniye sonra Lens, Umut'a topu çarptırıp Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Son saniyedeki gol olmasa 5. olarak haftayı bitirecekti şimdi 2. bitirdiler.
Öncelikle Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Tayfur Havutcu'ya hayırlı olsun diyelim. 80 dakika 10 kişi oynayan takımına özellikle 2. yarıdaki doğru taktiğiyle Beşiktaş karşısında öne de geçtiler. Hatta durum 2-1 iken Pektemek 3. golü adeta zor olanı başarıp kaçırdı. Ancak Havutcu, 3 golün 3'ünü de atılan sol bekin yerini doldurmaya çalışan Tobias'ın kanadından geldiğini göremedi. Son değişikliği geç yaptı bence ve sol kanada takviyeyi atladı.
Gelelim Beşiktaş'a..
Beşiktaş'ta Elneny - Burak ve Diaby kötü günlerindeydi. Rebocho da çok uzun süre oyunda kaldı. Roco zaten kötü bir oyuncu. Bu kadar kötü ve gününde olmayanlar ile hırslı Kasımpaşa'ya karşı işleri zordu. 15. dakikada Arda Kardeşler yanlış bir kararla Paşalı Hafez'i attı. Pozisyonu 'Bariz gol şansını engelleme' olarak değerlendirdi ama Atiba'nın topa yetişmesi mümkün değildi. Sarı kart yeterliydi.
Buna karşın çok iyi bir Gökhan, yorulana kadar iyi bir Caner, 2. yarıda iyi oynayan Adem ve sonradan oyuna girip maça damga vuran Umut vardı. Her iki golde de ofsayttan kaçarak ve doğru yerlerde durarak attığı golleri hak etti. Bu son saniye galibiyeti Beşiktaş'a büyük hava katacaktır. Ancak bu maç bir gerçeği de ortaya çıkardı. Beşiktaş 2 kez geri düştü ve her ikisinde de ciddi kontralar verdi. Savunmasını öne çıkardığında aşırı pozisyon veriyorlar. Paşa doğru tamamlayamadı atakları ama Pektemek 3-1 yapabilir; son saniyede Koita 3-2 yapabilirdi. Bu iki pozisyonun da golle sonuçlanmaması Beşiktaş'ın zaaflarını örtmez. Şampiyonluk bu tip maçlardan geçer. Biraz şans da yardım edecek ama son saniyede de maç kazanacaksın..
Taraftarın da havaya girmesi bundandır. Beşiktaş adına çok kritik bir 3 puandı. Abdullah Avcı adına ligin ilk devresi iyi bitecek gibi görünüyor.
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