Serdal Adalı: Hasan Arat olayların fitilini ateşledi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme ve divan kurulunda yaşanan olaylarla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Eski başkan Hasan Arat ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında yaşananlara değinen Adalı, Hasan Arat’ın çok ‘hazır’ bir şekilde divan kuruluna geldiğini söyledi. Arat’ın, toplantı öncesinde Tevfik Yamantürk’ün uzattığı ele vurduğunu söyleyen Adalı, “O hareket olayların fitilini ateşledi. Kimse Tevfik Yamantürk’ü savunduğumu düşünmesin, yaşananlar yüzünden günlerdir üzgünüm, camiamıza hiç yakışmadı ama olayların kamera arkası farklı” dedi.

"TEPKİ GÖRECEĞİNİ BİLİYORDU"

Yaşananların tesadüf olmadığını dile getiren başkan Serdal Adalı, “Hasan Arat oraya gelip tepki göreceğini biliyordu. Ortamın yatışması için 10 dakika ara verilmesi gerektiğini söyledim. Arat ise bilerek ‘hayır devam edelim’ dedi. Başta yaptığı hareketle gerdiği ortamın sonucu nasıl iyiye gidecekti? ‘Borcu sıfırlayacağız, faizden kurtulacağız. Önümüzde temiz bir sayfa açılacak’ derken bunlar yaşandı. Dışarıda ne kadar başarılı olursak olalım, içeride bir arada olamazsak boşa gider. Birbirimizi yediğimiz müddetçe huzur bulamayız” ifadelerini kullandı.