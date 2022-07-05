"BENİM İÇİN TATLI BİR YORGUNLUK OLDU"

Ardından imza günü için gittiği alışveriş merkezinde basın basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kutlubey, "Çok heyecanlıyım. Bir senedir üstünde çalıştığım bir kitaptı. Bugün ilk imza günü deneyimim ve çok mutluyum. Kitabımın serisi gelecek çünkü hikayenin sonunu açık bıraktım. Bir yandan dizi, bir yandan kitap... Tatlı bir yorgunluk oldu benim için." ifadelerini kullandı.