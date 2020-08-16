TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından şu sözlere yer verdi:

Biden’lar “our boys” dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların “our boys” dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icab-ı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir.

Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi 4 yıldır tartışılırken Biden, Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu açıklamış. Himmete muhtaç dede... Önce kendi ülkenizde şaibesiz ve dış etkiye açık olmayan bir seçim yapabilseniz keşke...

Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir.