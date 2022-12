Şenol Güneş'ten transfer açıklaması:

"BEĞENMEK BAŞKA, ALMAK BAŞKA"

Gündemlerinde henüz transfer olmadığını ve bu konuyu daha sonra değerlendireceklerini vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu al demedim yönetime. Ozan'ı, Cengiz'i, Çağlar'ı soruyorlar beğeniyor musun diye evet beğeniyorum ama beğenmek başka bir şey almak başka bir şey. Sahadaki oyuncular oynayacak. İyilerse devam edeceğiz. İdari ve teknik kararlar sonra verilir. Taraftara da sesleniyorum, bu tuzağa düşmeyin. Şu anda hiçbir oyuncu almıyoruz, kimseyi göndermiyoruz. Puan kaybetmek istemiyoruz. Geçen hafta kaybettik. Daha zor bir takımı bugün yendik. Her maç final bizim için. Kimin kimi ne zaman yeneceği belli olmuyor. Eldeki oyunculardan transfer ayı geldiğinde kalmasına gerek olmayanlar ya da gitmek isteyenler varsa o zaman konuşuruz. Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Transfer, ekonomik ve idari bir konu, hepsi konuşulur ve kulüp menfaatine göre hareket edilir. Transferi şu an konuşmayı doğru bulmuyorum. Son maç geldiğinde şunlar giderse iyi olur denir. Şu an öyle bir kararım yok."