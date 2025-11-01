Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şener Şen'den ölüm haberlerine tepki - Magazin haberleri

        Şener Şen'den ölüm haberlerine tepki

        Şener Şen, sosyal medyada öldüğü yönünde yayımlanan haberlere; "Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 12:45 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölüm haberlerine tepki
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü sanatçı Emel Sayın ile pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Boz, İstanbul’da art arda sahne alarak muhteşem bir geceye imza attı. Performans öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, birlikte aynı sahneyi paylaşmanın kendilerinde yarattığı heyecanı dile getirdi.

        Emel Sayın, Murat Boz’a övgüler yağdırarak; "Murat ile aynı mekânda sahne almak, program yapmak gerçekten bana çok heyecan veriyor. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben Murat’ı çok seviyorum" sözleriyle duygularını paylaştı. Bu sözler üzerine utangaçlığını gizleyemeyen Boz ise "Utandırıyorsunuz beni… Benim için çok büyük gurur, büyük onur. Elim ayağım titriyor" diyerek Sayın’a teşekkür etti.

        REKLAM

        Geceye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren usta oyuncu Şener Şen de konseri seyredenler arasındaydı. Sayın, yakın dostunun varlığından duyduğu mutluluğu; "Kolay kolay bir yere gitmez Şener. Benim çok yakın arkadaşım… Birlikte çok güzel şeyler yaptık. Onun gelmesine çok mutlu oldum. Bu akşam çok hoş bir gece olacak" sözleriyle ifade etti.

        Şener Şen; "Emel, çok eski dostum… Onu çok seyrettim ama uzun süredir burada seyretmemiştim. 'Zengin Mutfağı' ekibiyle geldik” sözleriyle Emel Sayın’ın performansını övgüyle anlattı. Sağlık durumuna ilişkin sorulara ise samimi bir dille yanıt verdi; "Çok şükür… Tabii yaşa göre bir şeyler var, idare ediyoruz."

        Yeni projelerle ilgili sorular üzerine kapıları kapatmadığını vurgulayan Şener Şen; "İyi bir proje olursa her zaman yaparım. Aklımızda bir şeyler var ama henüz netleşmedi" ifadelerini kullandı. "Emel Sayın ile yeniden bir müzikal olur mu?” sorusuna ise tebessümle; "Hiçbir şey diyemem… Çok eskiden yaptık" yanıtını verdi.

        Yalan ölüm haberlerine esprili bir göndermede bulunan usta oyuncu; "Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm" diyerek sosyal medyada öldüğü yönündeki haberlere tepki gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şener Şen
        #emel sayın
        #murat boz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Habertürk Anasayfa