Şener Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı? Şener Kökkaya hayatı ve filmleri...
Şener Kökkaya, 82 yaşında hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde rol alan tiyatro sanatçısı Şener Kökkaya'nın vefat haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Şener Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Şener Kökkaya hayatı ve filmleri...
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Tiyatro sanatçısı Şener Kökkaya hayata veda etti. Meslektaşı Zafer Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun" vefat haberini bu şekilde duyurdu. Peki, "Şener Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı?" İşte Şener Kökkaya hayatı ve oynadığı diziler...
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ŞENER KÖKKAYA KİMDİR?
Oyunculuk yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Şener Kökkaya, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı. Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu. Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970’li yıllarda TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programına geniş kitlelerce tanındı.
Hamdi Ortadirek başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaştı. Üç yıl Ankara Sanat Evi’nde yönetmenlik ve oyunculuk yapan sanatçı, 1986'da sağlık nedeniyle İzmir'e yerleşerek İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Şiir ve oyun senaryoları da yazan sanatçı, oyunculuğunu tiyatro ile sınırlamayıp kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Denizli Belediyesi Konservatuvarı’nda 2 yıl oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun ardından Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
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ŞENER KÖKKAYA FİLMLERİ
Kaçak - 2013
2 Yaka Bir İsmail - 2012
Sakarya Fırat - 2009
Hayatın Tuzu - 2009
Kutsal Damacana 2:İtmen - 2010
Nokta - 2008
Ulak - 2007
Organize İşler - 2005
Şıh Senem - 2003
Vizontele Tuuba - 2003
Vizontele - 2000
Bir Düğün Masalı - 1993
Uzun Bir Gece - 1986
Sürü - 1978
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