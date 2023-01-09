Senegal'de katliam gibi kaza! 40 ölü, 78 yaralı

Senegal'in güneybatısında meydana gelen trafik kazasında 40 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.
Ulusal itfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında sabaha karşı 2 otobüs çarpıştı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
AA'nın haberine göre; kazada 40 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.
ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Sall, kazada yaşamını yitirenler için 9 Ocak'tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.