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Haberler Dünya Senegal'de katliam gibi kaza! 40 ölü, 78 yaralı

Senegal'de iki otobüsün çarpıştığı kazada 40 ölü, 78 yaralı! Ulusal yas ilan edildi

Senegal'de iki otobüsün çarpıştığı feci kazada 40 kişi öldü, 78 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı

Giriş: 09.01.2023 - 02:21 | Güncelleme: ABONE OL
Senegal'de katliam gibi kaza! 40 ölü, 78 yaralı
Senegal'de katliam gibi kaza! 40 ölü, 78 yaralı
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AA

Senegal'in güneybatısında meydana gelen trafik kazasında 40 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.

Ulusal itfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında sabaha karşı 2 otobüs çarpıştı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

AA'nın haberine göre; kazada 40 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Sall, kazada yaşamını yitirenler için 9 Ocak'tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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