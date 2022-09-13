Senden Daha Güzel dizisi bitiyor!

Senden Daha Güzel dizisi istenen reytingleri alamayınca erken final kararı aldı. Peki, Senden Daha Güzel dizisi final bölümü ne zaman yayınlanacak? Senden Daha Güzel dizisi final bölümü hangi tarihte? İşte detaylar...

SENDEN DAHA GÜZEL FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Senden Daha Güzel dizisi 17 Eylül’de ekrana gelecek olan son bölümüyle (14. bölüm) ekrana veda edecek.

Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Şafak Pekdemir’i buluşturan diziyi son olarak Ersoy Güler yönetiyordu.