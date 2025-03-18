Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şenay Gürler: Canım sevgilim bir kez daha şampiyon - Magazin haberleri

        Şenay Gürler: Canım sevgilim bir kez daha şampiyon

        Oyuncu Şenay Gürler, milli bilardocu sevgilisi Semih Saygıner'in Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Lütfi Çenet'i yenerek şampiyon olmasının ardından sevincini; "Canım sevgilim, bir kez daha şampiyon" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisi bir kez daha şampiyon
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardosunun iki efsane ismi finalde karşı karşıya geldi.

        Semih Saygıner, finalde; Lütfi Çenet'i 4 - 1'lik skorla mağlup ederek PBA dünya şampiyonu ünvanını kazandı.

        Oyuncu Şenay Gürler de uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisinin şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı sevinci; "Canım sevgilim bir kez daha şampiyon" sözleriyle dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #semih saygıner
        #şenay gürler

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü!
        İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Habertürk Anasayfa