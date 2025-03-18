Şenay Gürler: Canım sevgilim bir kez daha şampiyon - Magazin haberleri

Şenay Gürler: Canım sevgilim bir kez daha şampiyon - Magazin haberleri

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardosunun iki efsane ismi finalde karşı karşıya geldi.

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Semih Saygıner, finalde; Lütfi Çenet'i 4 - 1'lik skorla mağlup ederek PBA dünya şampiyonu ünvanını kazandı.

Oyuncu Şenay Gürler de uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisinin şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı sevinci; "Canım sevgilim bir kez daha şampiyon" sözleriyle dile getirdi.