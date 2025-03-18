Şenay Gürler: Canım sevgilim bir kez daha şampiyon
Oyuncu Şenay Gürler, milli bilardocu sevgilisi Semih Saygıner'in Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Lütfi Çenet'i yenerek şampiyon olmasının ardından sevincini; "Canım sevgilim, bir kez daha şampiyon" sözleriyle dile getirdi
Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardosunun iki efsane ismi finalde karşı karşıya geldi.
Semih Saygıner, finalde; Lütfi Çenet'i 4 - 1'lik skorla mağlup ederek PBA dünya şampiyonu ünvanını kazandı.
Oyuncu Şenay Gürler de uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisinin şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı sevinci; "Canım sevgilim bir kez daha şampiyon" sözleriyle dile getirdi.