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Şenay Akay ile Tarık Soner evlendi! İlk işi bu oldu - Magazin haberleri

Şenay Akay ile Tarık Soner evlendi

Manken Şenay Akay, iş insanı Tarık Soner ile nikah masasına oturdu. Soner ile hayatını birleştiren Akay, Instagram'da soyadını 'Şenay Akay Soner' olarak güncellemeyi ihmal etmedi

02.08.2021 - 09:30 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Manken Şenay Akay, iş insanı Tarık Soner ile dünyaevine girdi. Mutluluğa 'Evet' diyen çiftin nikah töreni Yeniköy'deki bir restoranda gerçekleşti. İkilinin nikah şahitliklerini ise Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı.

  • EVLENDİKTEN SONRA İLK İŞİ BU OLDU

    Tarık Soner ile hayatını birleştiren Akay, nikah sonrası  Instagram hesabında soyadını 'Soner' olarak güncellemeyi ihmal etmedi. 

  • 40 yaşındaki Akay, ilk evliliğini Buğra Özçetin ile 2002 yılında yapmıştı. Ünlü manken, 2004'de ihanete uğradığı için boşanmıştı. 

  • Onlar hayatlarının aşklarını bulup nikah masasına oturdu. Kimi meslektaşıyla, kimi de çocukluk aşkıyla evlendi ve hayatlarının en anlamlı birlikteliğine 'evet' dediler. İşte o çiftlerin en özel günlerinden fotoğraflar...

  • BİLAL HANCI - ESİN ÇEPNİ

    Ünlü YouTuber Bilal Hancı, haziran ayında nişanlandığı sevgilisi Esin Çepni ile Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlendi. Törende 'Kafalar' grubunun diğer üyeleri Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yanı sıra çok sayıda ünlü isim yer aldı.

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