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2017 yılında vizyona giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, televizyon ekranlarında 7 Ağustos akşamı izleyici ile buluşuyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir ve Binnur Kaya paylaşmaktadır. Peki, "Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, film ne zaman vizyona girdi?" İşte Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI KİMLER?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun"un yönetmen koltuğunda Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Ben de Özledim, Deli Dumrul gibi yapımların senarist ve yönetmenliğini üstlenen Burak Aksak oturuyor.

Başrollerini Demet Özdemir, Binnur Kaya, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Cabalar'ın üstlendiği komedi filminin oyuncu kadrosunda ayrıca, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç, Hakan Salınmış, Olivier Thouret, Lény Sellam gibi isimler yer alıyor. Özgür Polat’ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği “Sen Kiminle Dans Ediyorsun?"un müzikleri ise Barış Diri’ye ait.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU NEDİR?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...

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