Yayınlandığı ilk günden tüm dikkatleri üstüne çeken Sen Anlat Karadeniz dizisinin 64. final bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmana damga vuran sahne ise Genco'nun mahkemeye çıkması oluyor. İşte Sen Anlat Karadeniz final bölüm fragmanı ve 63. son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 63. BÖLÜM ÖZET

Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.

SEN ANLAT KARADENİZ 64. BÖLÜM FRAGMANI