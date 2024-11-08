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        Haberler Magazin Şemsi İnkaya: İnternetim olsaydı hapisteydim - Magazin haberleri

        Şemsi İnkaya: İnternetim olsaydı hapisteydim

        'Üvey Baba' dizisinde canlandırdığı 'Halil' karakteriyle hafızalara kazınan Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez konuştu. Dijital dünyadan uzak durduğunu ve akıllı telefon kullanmadığını söyleyen İnkaya; "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:54
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        "İnternetim olsaydı hapisteydim"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; usta oyuncu Şemsi İnkaya, Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan İnkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        DİJİTAL DÜNYADAN UZAK DURUYOR

        Dijital dünyadan uzak durduğunu ve akıllı telefon kullanmadığını ifade eden Şemsi İnkaya, kendisiyle ilgili yapılan paylaşımları takip etmediğini söyledi.

        KENDİSİYLE İLGİLİ YAPILAN PAYLAŞIMLARI TAKİP ETMİYOR

        Kullandığı tuşlu telefonunu gazetecilere gösteren Şemsi İnkaya, sosyal medya paylaşımlarını takip etme imkânının olmadığını dile getirdi.

        "KİM BİLİR NELER YAZACAKTIM"

        Şemsi İnkaya "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim. Kim bilir neler yazacaktım" ifadelerini kullandı.

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        #Şemsi İnkaya
        #üvey baba
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