01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cildimizin sağlıklı ve canlı görünmesi için mutlaka bakım yapmak şart olan uygulamadır. Bu sayede cilde yapılan makyaj dahi daha farklı gösterecektir. Kirli ve bakımsız bir cilt üzerine uygulanan her işlem gerecek görüntüyü sağlamayacaktır. O nedenle bakım yaparak cildimizi korumamız gereklidir. Öncelikle cilt temizliği cildin en önemli ilk aşamasıdır. Bunun için birçok kozmetik ürün ile temizlik yapabilirsiniz. Ancak; bu durum biraz bütçenizi sarsabilir. Bunun yanında bazı kimyasalları içeren kozmetik ürünler, cilde zarar verebilir. En sağlıklı olan uygulama ise, doğal peeling kullanmaktır.
Şems Aslan cilt uzmanı bir kadın; ayrıca siz değerli hanımlara verdiği önerilerle sizlerin kolay olarak nasıl bakım yapabileceğinizi anlatıyor; hem de kolay yoldan. Şems Aslan’ın önerdiği birçok maske tarifinin yanında peeling tarifleri de oldukça sağlıklı malzemelerden oluşmaktadır. Hem de kolaylıkla bulabileceğiniz kadar evinizde olan malzemeleri içermektedir.
Ölü derilerden derinlemesine arınmasını sağlayacağınız cildinizi peeling yapmadan mutlak öncesinde temizlemeniz etkisinin daha fazla olmasını sağlayacaktır.
Şems Aslan evde doğal peeling tarifleri
Tüm vücut peelingi
Uygulaması; Tüm malzemeleri bir kavanozun içerisine koyduktan sonra banyodan önce vücudunuz için kullanılmak üzere kaldırın. Kullanacağınız zaman tuzu ezerek içerisine koyun ve karıştırın. Sonrasında tüm vücudunuza uygulayın. Sonra duşunuzu alın. Hassas cilt harici haftada 2 kez yapabilirsiniz.
Cilt açıcı peeling tarifi
1 kahve fincanı pamuk yağı, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 kahve fincanı tuz, 1 bardak haşlanmış fasulye ve 1 bardak su. Fasulyeyi ayırıp diğer malzemeleri karıştırın. Fasulyeyi direkt yüzünüze peeling yapın. Sonrasında diğer hazırlanan malzemelerin karışımını pamukla cildinize yedirin. Cildinizin beyazladığını göreceksiniz.
Cilt arındırıcı peeling tarifi
1 çay kaşığı limonla bir bardak soğuk suyu karıştırın ve pamukla cildinizi temizleyin. Sonrasında pamuğu az zeytinyağına ve tuza batırarak cildinize uygulayın bu şekilde cildiniz arınacaktır.
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