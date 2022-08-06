Oğlunun filminde rol alamadı

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bodrum’da vefat eden Sergen, 8 Ağustos Pazartesi saat 11.00'de Ankara Küçük Tiyatro'da düzenlenecek törenden sonra Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
Semih Sergen’in iki oğlundan biri olan Toprak Sergen geçtiğimiz hafta gösterime çıkan ‘Bir Türk Masalı’ adlı sinema filmiyle oyunculuğunun yanına yapımcılığı da eklemişti.
Toprak Sergen, ilk yapımcılık deneyimini yaşadığı ‘Bir Türk Masalı’nda babası Semih Sergen’e de rol vermek istedi. ‘Bir Türk Masalı’, Semih Sergen için de oldukça özel bir çalışma olacaktı. Zira aynı zamanda Toprak Sergen ve diğer oğlu Burak Sergen ile de aynı filmde rol almanın keyfini yaşayacaktı.
Toprak Sergen ile Burak Sergen de babaları Semih Sergen ile aynı heyecanı paylaşıyordu ama hastalanması nedeniyle plandan vazgeçildi. Semih Sergen, kendini iyi hissettiğini, filmde rol almayı istediğini söylese de Toprak Sergen, havanın aşırı sıcak olmasından dolayı sette bulunmasının sağlığına zarar vereceğini düşünerek her ne kadar bu konuda büyük üzüntü yaşasa da babasına filmde rol vermekten vazgeçti.
Böylelikle Semih Sergen’in son filmi 2010 yapımı ‘Sultanın Sırrı’ oldu.
Semih Sergen, Yükseköğrenim için ailesinden gizli girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı sınavını kazandı. 1949'da Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi usta isimlerin öğrencisi oldu. 1954'te Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü birincilikle tamamladı. Aynı yıl Devlet Tiyatroları’nda göreve başladı. Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül ve Selçuk Üniversiteleri’nde sahne, drama ve diksiyon dersleri verdi.
Semih Sergen’in ana dalı tiyatro olsa da zaman zaman sinema filmleri için kamera karşısına geçti.
İlk kez 1958’de Şadan Kâmil’in yönettiği Duvaklı Göl’de kamera karşısına geçen Sergen, başrolü Leyla Sayar, Sadri Alışık ve Kenan Pars ile paylaştı.
Semih Sergen, 1970’te ara verdiği sinemaya 37 yıl sonra, 2007’de dönmüştü.
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