Şemdinli'de ‘Fener alayı’ yürüyüşü yapıldı

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, bu topraklarda bu kadar anlamlı ve güzel bir yürüyüşün yapılması vatandaşların bu ülkeye ne kadar sevdalı olduğunun nişanesi olduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmanın ardından program sona erdi.