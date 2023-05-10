Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Eskişehir’de solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ağabeyi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ (74) Cemevi’ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’un eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi’nde kalan ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, dün rahatsızlandı. Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Özdağ, zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın cenazesi hastaneden alınarak Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’ndeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’ne getirildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın oğlu Cenk Özdağ, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti MKYK üyesi Burhan Sakallı, ailenin akınları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Öğrencisi Derya Yurtaydın Özkar, Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın çok değerli bir akademisyen olduğunu ifade ederek, “Tunceli'den gelmiş Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi binlerce madem mühendisi yetiştirmiş. Akademinin kendi alanında çok büyük uzman olan bir hocamızdı. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyusun. Otuz yıldır hocalığımın yanında benim babamdı. Kız evladı olmamış ama ben onun Eskişehir’deki kızıyım. Çok erken öldü. Keşke bu kadar erken ölmeseydi. Allah geride kalanlara sabır versin” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.