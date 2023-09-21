Selma Ergeç: Annem Türkçe bilmiyor
Elizabet Hanım ile birlikte çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan Selma Ergeç, basın mensuplarının yönelttiği sorular üzerine, "Annem Türkçe bilmiyor arkadaşlar. Annemi pas geçerseniz sevinirim" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selma Ergeç, annesi Elizabet Hanım ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
"ANNEM TÜRKÇE BİLMİYOR"
Anne-kız alışveriş turuna çıkan oyuncu, basın mensuplarının Elizabeth Hanım'a yönelttiği sorular üzerine konuştu. Ergeç, "Annem Türkçe bilmiyor arkadaşlar. Annemi pas geçerseniz sevinirim" dedi.
"NETLEŞMEDEN KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"
Gazetecilerle sohbet eden Selma Ergeç, yeni sezon görüşmeleri yaptığını sözlerine ekledi. Ergeç, "İşler hakkında netleşmeden konuşmam doğru olmaz" demekle yetindi.