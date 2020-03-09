Selma Aliye Kavaf kimdir? Sorusu Ali Babacan'ın bugün İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kuruluşu için ilk resmi adımı attığı ve adının Deva olacağı belirtilen parti için gündeme geldi. Selma Aliye Kavaf, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer aldı.

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

Selam Aliye Kavaf 1 Temmuz 1962 yılında Denizli'de dünyaya gelmiş Türk siyasetçi ve öğretmendir.

Devlet Bakanı Kavaf, 2007'den 2009'a kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli milletvekili olarak mecliste yer aldı. Denizli'den seçilmiş ilk kadın milletvekilidir. İngilizce bilen Kavaf, evli ve 1 çocuk annesidir.

Selma Aliye Kavaf, 1962'de Niyazi ve Gülseren Bostancı çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. İki kız kardeşinden biri olan Sema Ramazanoğlu da kendisi gibi siyasetçidir.[1] İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türkoloji Bölümünü bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde 7 yıl öğretmen olarak sürdürdü. Özel sektörde yönetici olarak çalıştı.

Aktif siyasete 2002 yılında Ak Parti Denizli 6. sıra Milletvekili Adayı olarak katıldı. 2002 Genel Seçimleri akabinde Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’na getirildi. Kadın Kolları Başkanlığı döneminde Türkiye’de ilk defa bir siyasi partinin kadın örgütlenmesini kurumsal anlamda gerçekleştirdi. Ak Parti’yi çeşitli uluslararası platformda temsil etti.

2007 genel seçimlerinde Denizli milletvekili olarak meclise girdi. İlk kadın Denizli milletvekili oldu.[1] Mecliste Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcülüğü ve Peru Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliği sonrası Devlet Bakanı olarak 60. Hükümette yer aldı.