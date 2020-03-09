09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Selma Aliye Kavaf kimdir? Sorusu Ali Babacan'ın bugün İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kuruluşu için ilk resmi adımı attığı ve adının Deva olacağı belirtilen parti için gündeme geldi. Selma Aliye Kavaf, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer aldı.
SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?
Selam Aliye Kavaf 1 Temmuz 1962 yılında Denizli'de dünyaya gelmiş Türk siyasetçi ve öğretmendir.
Devlet Bakanı Kavaf, 2007'den 2009'a kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli milletvekili olarak mecliste yer aldı. Denizli'den seçilmiş ilk kadın milletvekilidir. İngilizce bilen Kavaf, evli ve 1 çocuk annesidir.
Selma Aliye Kavaf, 1962'de Niyazi ve Gülseren Bostancı çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. İki kız kardeşinden biri olan Sema Ramazanoğlu da kendisi gibi siyasetçidir.[1] İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türkoloji Bölümünü bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde 7 yıl öğretmen olarak sürdürdü. Özel sektörde yönetici olarak çalıştı.
Aktif siyasete 2002 yılında Ak Parti Denizli 6. sıra Milletvekili Adayı olarak katıldı. 2002 Genel Seçimleri akabinde Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’na getirildi. Kadın Kolları Başkanlığı döneminde Türkiye’de ilk defa bir siyasi partinin kadın örgütlenmesini kurumsal anlamda gerçekleştirdi. Ak Parti’yi çeşitli uluslararası platformda temsil etti.
2007 genel seçimlerinde Denizli milletvekili olarak meclise girdi. İlk kadın Denizli milletvekili oldu.[1] Mecliste Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcülüğü ve Peru Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliği sonrası Devlet Bakanı olarak 60. Hükümette yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!