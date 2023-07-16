Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında ilk 24'e giremedi

Selin Gurdikyan, kamp esnasında jüri karşısına ilk çıkışını şöyle anlatmıştı: Bizden sahneye çıktığımızda hem ülkemizle hem de kendimizle ilgili küçük bir bilgi vermemiz istendi. Ben de Türkiye’yle ilgili dünyada iki kıtayı birleştiren tek ülke olduğundan bahsettim. Kendimle ilgili ilginç bir bilgi olarak da annemin zamanında Miss Turkey ve sonrasında da Miss Europe seçildiğini anlattım. Şu anda da sanki onun ve birçok güçlü kadının mirasını taşıyormuşum gibi hissettiğimi söyledim.